jpnn.com - JAKARTA - Cristian Chivu menorehkan prestasi membanggakan.

Terbaru, dia terpilih sebagai Pelatih Terbaik Liga Italia 2025/2026.

Itu setelah Chivu sukses mengantarkan Inter Milan meraih gelar ganda, yakni Scudetto dan Coppa Italia.

Penghargaan bergengsi Panchina d'Oro (Bangku Emas) tersebut diberikan dalam seremoni di Coverciano, pusat latihan Timnas Italia, Senin (15/11) waktu setempat.

"Pengakuan dari para kolega saya berarti dua kali lebih besar. Rasanya tidak mungkin untuk tidak merasa tersentuh. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang atas ucapan dan penghargaan yang mereka berikan atas musim juara kami," kata Chivu seperti dikutip dari Football Italia pada Selasa.

Chivu tidak lupa mengapresiasi para pemainnya yang turun ke lapangan dan sukses mengimplementasikan ide-ide permainan.

"Apresiasi juga harus diberikan kepada para pemain kunci, mereka yang turun ke lapangan dan mengubah ide-ide kami menjadi hasil. Apresiasi sebesar-besarnya harus diberikan kepada para pemain," kata pelatih berusia 46 tahun tersebut.

Penghargaan Panchina d'Oro merupakan hasil pemungutan suara para pelatih di Italia.