jpnn.com, BANDUNG - Polrestabes Bandung mengamankan 78 Bobotoh, pendukung Persib Bandung, yang kedapatan membawa barang terlarang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) saat pertandingan Persib Bandung.

Barang terlarang itu berupa minuman keras, obat keras, dan senjata tajam.

Kapolrestabes Bandung Kombes Imran Amir mengatakan pengamanan dilakukan saat tiga pertandingan kandang Persib, melawan Shan United, Bali United, dan FC Seoul. Polisi menggeledah barang bawaan penonton sesuai prosedur.

Dalam penggeledahan, polisi menemukan sekitar 500 botol miras yang dikemas dalam berbagai wadah.

"Kami menemukan miras lebih kurang 500 botol," kata Imran di Mapolrestabes Bandung, Jalan Jawa, Jumat (27/11/2026).

Menurut Imran, miras tersebut disamarkan dalam botol Teh Pucuk hingga tumbler.

Selain miras, polisi juga menemukan Bobotoh yang membawa senjata tajam, obat keras, hingga flare dan bom asap yang disembunyikan untuk dinyalakan saat pertandingan.

"Kami temukan flare, bom asap, dan obat Tramadol," ujar Imran.