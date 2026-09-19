Bawa Misi Kemanusiaan lewat Medsos, Komunikasi Digital Pertamina Raih Penghargaan

jpnn.com, JAKARTA - JAKARTA – PT Pertamina (Persero) kembali meraih penghargaan Best Digital and Social Media Campaign dalam ajang International Association of Business Communicators (IABC) Indonesia Awarding Night 2026 yang digelar di Le Meridien Hotel, Jakarta Pusat, Jumat (18/9).

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komunikasi Pertamina yang dinilai mampu menyampaikan pesan dan peran perusahaan kepada masyarakat secara efektif, transparan, dan relevan.

Melalui kampanye digital dan media sosial, pesan tersebut dikemas secara humanis dan dekat dengan keseharian masyarakat, sekaligus memperlihatkan kontribusi nyata Pertamina.

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Head of Committee IABC Indonesia Awards 2026 Jeane Niode Sindy mengatakan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) membuat kepercayaan dan dampak nyata menjadi semakin penting dalam praktik komunikasi.

“Teknologi dapat membantu akselerasi proses, namun integritas, empati, dan human touch tetap menjadi penentu utama reputasi sebuah institusi,” kata Jeane.

Dia menambahkan penghargaan IABC Indonesia tidak sekadar ajang penyerahan trofi, tetapi sebagai bentuk apresiasi terhadap praktik komunikasi yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik.

VP Corporate Communication Pertamina Muhammad Baron menyampaikan menyampaikan penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi dari IABC sebagai asosiasi praktisi dan profesional komunikasi terhadap upaya komunikasi terintegrasi yang dilakukan Pertamina khususnya dalam penanggulangan bencana.

Di saat yang sama, penghargaan tersebut menjadi pendorong untuk terus meningkatkan kualitas komunikasi agar semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat.