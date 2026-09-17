Bawa Nama Indonesia, 20 Talenta Vokasi Siap Tempur di WorldSkills Shanghai

jpnn.com, JAKARTA - Sebanyak 20 talenta vokasi terbaik Indonesia bersiap menunjukkan kemampuan di panggung dunia.

Mereka akan berlaga dalam WorldSkills Competition (WSC) ke-48 di Shanghai, Tiongkok, bersama talenta keterampilan dari lebih dari 80 negara.

Kontingen Indonesia resmi dilepas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemdikdasmen) di Plaza Insan Berprestasi Kemdikdasmen, Jakarta, Selasa (15/9) malam.

Tahun ini, Indonesia mengirim 20 kompetitor yang akan bertanding pada 17 bidang keahlian.

Mereka didampingi 17 expert yang bertugas memberikan pendampingan teknis selama mengikuti kompetisi.

Para kompetitor merupakan murid dan alumni SMK serta talenta dari sejumlah institusi mitra industri.

Sebelum berangkat, mereka telah menjalani pelatihan intensif selama berbulan-bulan.

Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemdikdasmen Tatang Muttaqin mengatakan persiapan peserta tidak hanya menyasar keterampilan teknis.