Bawa Oleh-Oleh untuk Sulut, Mendikdasmen Mu'ti Sampaikan Salam Presiden Prabowo

jpnn.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menyampaikan salam Presiden Prabowo Subianto untuk warga Sulawesi Utara (Sulut) khususnya para murid, guru, orang tua siswa.

Kedatangan Mendikdasmen Mu'ti kali ini membawa oleh-oleh untuk Sulut khususnya insan pendidikan. Dia mengungkapkan, pada 2025, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah membangun 16.167 satuan pendidikan yang mendapatkan revitalisasi. Ini jauh di atas target yang semula 10.440.

Untuk tahun 2026, revitalisasi sesuai dengan pagu awal sebanyak 11.744 satuan pendidikan, tetapi kemudian sesuai instruksi Presiden Prabowo ditambah sebanyak 60 ribu satuan pendidikan.

Baca Juga: Hari Ini Seluruh PPPK Paruh Waktu Menunggu Informasi Penting dari Mas Ketum

"Jadi, tahun 2026 akan ada revitalisasi untuk 71.744 satuan pendidikan," kata Mendikdasmen Mu'ti saat peresmian revitalisasi satuan pendidikan se-Provinsi Sulut Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden RI Prabowo Subianto di TK Negeri 10 Manado, Selasa (21/4).

Dia melanjutkan, khusus untuk Sulut, revitalisasinya mencapai 248 satuan pendidikan dengan perincian 247 sekolah revitalisasi dan 1 unit sekolah baru. Anggaran yang sudah digunakan untuk pembangunan itu sebanyak Rp231.045.388.927.

Khusus untuk Kota Manado, ujarnya, revitalisasi mencapai 18 sekolah. Ini sekitar 7,3% dari total revitalisasi se-Provinsi Sulut.

Selain program revitalisasi yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo, Kemendikdasmen juga telah mendistribusikan Interactive Flat Panel atau IFP pada 2025 sebanyak 288.865 unit untuk 38 provinsi di Indonesia.

"Sesuai dengan janji Bapak Presiden pada 2026 akan ada tambahan sekitar 886.595 Interactive Flat Panel yang insyaallah akan mulai didistribusikan tahun ini," ucapnya.