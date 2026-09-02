Bawa Persib Bandung ke ACL 2, Mariano Peralta Soroti Kekuatan Klub-klub Asia

jpnn.com - Mariano Peralata menjadi figur penting dalam keberhasilan Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Winger asal Argentina itu merupakan penentu kemenangan Persib atas Manila Digger FC dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Gol tersebut sekaligus memastikan Maung Bandung melanjutkan perjalanan di kompetisi antarklub Asia.

Persaingan Berat di Fase Grup

Peralta pun sudah memiliki gambaran soal peta persaingan menghadapi klub-klub di benua Kuning.

Persib tergabung di Grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory (Australia), dan Viettel FC (Vietnam).

Menurut Peralta, level pertandingan yang akan dihadapi Persib nanti bakal memberikan tantangan berbeda. Klub-klub yang menunggu memiliki kualitas mumpuni.

"Kami akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Kami juga harus menghadapi perjalanan yang cukup jauh."

"Itu tentu tidak mudah, tetapi kami akan menjalaninya dengan persiapan matang dan berusaha memberikan kemampuan terbaik," ucapnya.