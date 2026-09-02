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Bawa Persib Bandung ke ACL 2, Mariano Peralta Soroti Kekuatan Klub-klub Asia

Bawa Persib Bandung ke ACL 2, Mariano Peralta Soroti Kekuatan Klub-klub Asia
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Pemain anyar Persib Bandung Mariano Peralta. Foto: Persib.

jpnn.com - Mariano Peralata menjadi figur penting dalam keberhasilan Persib Bandung lolos ke fase grup AFC Champions League Two (ACL 2) 2026/27.

Winger asal Argentina itu merupakan penentu kemenangan Persib atas Manila Digger FC dengan skor 1-0 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Senin (31/8/2026).

Gol tersebut sekaligus memastikan Maung Bandung melanjutkan perjalanan di kompetisi antarklub Asia.

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Persaingan Berat di Fase Grup

Peralta pun sudah memiliki gambaran soal peta persaingan menghadapi klub-klub di benua Kuning.

Persib tergabung di Grup E bersama FC Seoul dari Korea Selatan, Melbourne Victory (Australia), dan Viettel FC (Vietnam).

Menurut Peralta, level pertandingan yang akan dihadapi Persib nanti bakal memberikan tantangan berbeda. Klub-klub yang menunggu memiliki kualitas mumpuni.

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"Kami akan menghadapi lawan-lawan tangguh. Kami juga harus menghadapi perjalanan yang cukup jauh."

"Itu tentu tidak mudah, tetapi kami akan menjalaninya dengan persiapan matang dan berusaha memberikan kemampuan terbaik," ucapnya.

Persib Bandung melaju ke ACL 2 setelah gol Mariano Peralta. Sang winger kemudian menyoroti kekuatan klub-klub Asia yang bakal dihadapi.

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