Bawa Pesan Bahlil ke Dapil, Misbakhun Ajak Kader Jaga Kebesaran Golkar

jpnn.com - PROBOLINGGO – Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun mengonsolidasikan mesin parpolnya di Kota Probolinggo, Jawa Timur, Kamis (15/10).

Konsolidasi di daerah pemilihan (dapil) yang mengantar Misbakhun ke DPR RI itu sebagai tindak lanjut atas perintah Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia tentang pentingnya membangun kesolidan parpol peraih posisi runner up di Pemilu Legislatif 2024 tersebut.

Kegiatan itu dibarengi dengan Serap Aspirasi Masyarakat dalam rangka masa reses sidang DPR yang dihadiri seluruh pengurus DPD Golkar Kota Probolinggo, para anggota DPRD dari Golkar, serta fungsionarisnya di tingkat kecamatan dan kelurahan. Di hadapan ratusan kader Golkar, Misbakhun menyampaikan pesan penting dari Bahlil tentang upaya membangun kekompakan.

“Saya hadir di tengah-tengah kader Partai Golkar Kota Probolinggo untuk memberikan penguatan dan dukungan bahwa kita harus sejalan dan seiring di bawah kepemimpinan Pak Bahlil Lahadalia. Kalau Golkar solid, berbagai tantangan dari luar bisa kita hadapi bersama,” ujar Misbakhun.

Legislator yang memimpin Komisi XI DPR itu menambahkan Golkar akan berulang tahun ke-62 pada 20 Oktober mendatang. Menurut Misbakhun, ada tren kenaikan elektabilitas Golkar di bawah kepemimpinan Bahlil.

Namun, Misbakhun juga menegaskan kepemimpinan Bahlil Lahadalia yang menunjukkan progres harus diikuti dengan penguatan organisasi hingga tingkat paling bawah.

Oleh karena itu, katanya, seluruh pengurus DPD, pengurus kecamatan, fungsionaris di kelurahan, serta anggota Fraksi Golkar di DPRD mesti bergerak bersama dan membangun komunikasi yang intensif dengan masyarakat.

“Kalau bekerja solid, kompak, dan bersama-sama, yang sulit akan menjadi lebih mudah dan yang berat akan menjadi lebih ringan. Oleh karena itu, seluruh kader harus merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga kebesaran Partai Golkar,” katanya.