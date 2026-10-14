Bawa Pesan Bahlil, Misbakhun Ajak Kader Golkar Terus Sukseskan Program Prabowo

jpnn.com, PASURUAN - Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar Mukhamad Misbakhun menggelar serap aspirasi dan konsolidasi dengan jajaran pengurus DPD Partai Golkar Kota Pasuruan, Jawa Timur, Selasa (12/10) malam.

Misbakhun dalam forum itu turut membawa pesan dari Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia untuk kader partai berlambang pohon beringin tersebut, termasuk di Kota Pasuruan.

Misbakhun menjelaskan Bahlil meminta seluruh kader Golkar di Kota Pasuruan terus mendukung dan menyukseskan berbagai program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ketua umum Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menyatakan bahwa dukungan terhadap pemerintah harus diwujudkan melalui kerja nyata yang disertai pemahaman baik akan kebijakan publik, serta komitmen memastikan program-program yang telah ditetapkan berjalan baik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Partai Golkar harus menunjukkan komitmen sebagai bagian dari koalisi pemerintahan Presiden Prabowo. Kita harus bangga ketika pemerintah bekerja untuk rakyat dan memastikan berbagai programnya memberikan manfaat nyata,” kata Misbakhun.

Selain itu, Misbakhun meminta sesama kader Golkar mampu menyikapi berbagai kritik yang diarahkan ke pemerintahan Presiden Prabowo secara dewasa. Ketua Bidang Ekonomi DPP Partai Golkar itu mengatakan kritik harus menjadi energi untuk bekerja lebih baik.

“Mengurus masyarakat bukan pekerjaan gampang. Oleh karena itu, kader Golkar harus hadir, mendengar aspirasi, dan memberikan kontribusi nyata,” ucapnya.

Selain itu, Misbakhun yang juga menjabat ketua Komisi XI DPR RI ini menekankan pentingnya konsolidasi. Dia mengingatkan bahwa di era media sosial ini, kader Partai Golkar harus pintar memilah informasi dan tidak mudah terpengaruh kabar yang belum terverifikasi.