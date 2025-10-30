Bawa Sajam, Begal Rampas Motor di Duren Sawit Jaktim, Sadis

jpnn.com, JAKARTA - Seorang pengendara motor menjadi korban komplotan begal di Jakarta Timur (Jaktim).

Peristiwa ini terjadi di Jalan Dermaga Raya, Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, pada Senin (27/10) dini hari.

"Kami masih melakukan penyelidikan terkait kasus pembegalan senjata tajam di Klender," kata Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno, Kamis (30/10).

Baca Juga: Warga Kena Tembak Begal Motor Bersenpi di Tambora Jakbar

Pada peristiwa tersebut, sekelompok begal bersenjata tajam melancarkan tindak kriminal mereka pada Senin (27/10) sekitar pukul 03.04 WIB.

Empat pelaku membekali diri mereka dengan senjata tajam dan kejadian itu terekam kamera pengawas (CCTV), yakni saat mereka merampas sepeda motor dan ponsel milik korban.

Dari rekaman CCTV yang beredar, terlihat korban yang tengah mengendarai sepeda motor tiba-tiba ditabrak dari belakang oleh para pelaku.

Akibat benturan tersebut, korban terjatuh ke aspal dan langsung diserang oleh para pelaku. Untungnya senjata tajam milik pelaku tidak sampai melukai korban dan pemilik sepeda motor hanya pasrah ketika kendaraannya dibawa kabur.

Warga sekitar yang bernama Yanto menceritakan korban diduga sudah dibuntuti oleh para pelaku sejak satu kilometer sebelum kejadian.