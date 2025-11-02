menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bawa Sajam Resahkan Warga Natuna, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Bawa Sajam Resahkan Warga Natuna, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Bawa Sajam Resahkan Warga Natuna, Seorang Pria Ditangkap Polisi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Personel Polres Natuna, Kepri saat mengamankan terduga pelaku pada Ahad (2/11/2025) di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna, Kepri. ANTARA/HO-warga Natuna

jpnn.com, NATUNA - Seorang pria ditangkap petugas Polres Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.

Pria tersebut membawa senjata tajam (sajam) dan sempat meresahkan warga di kawasan Kecamatan Bunguran Timur.

Kasat Reskrim Polres Natuna Iptu Ricie mengatakan penangkapan dilakukan pada Minggu siang di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan Bunguran Timur.

Baca Juga:

Peristiwa berawal pada Sabtu (1/11) malam. Saat itu, warga melihat adanya seorang pria yang berkeliaran sambil membawa senjata tajam di tangan.

Kehadiran pria tersebut membuat warga sekitar resah dan waspada, karena pria tersebut juga sempat membuat onar.

Menindaklanjuti laporan itu, Polres Natuna segera menurunkan tim untuk melakukan pencarian dan penangkapan terhadap pelaku. Namun, hingga dini hari, petugas belum berhasil menemukan keberadaan pelaku.

Baca Juga:

“Pelaku sudah berhasil kami amankan,” ujar Iptu Ricie dikonfirmasi.

Dia menjelaskan selama proses pencarian pada malam kejadian, petugas sempat mendatangi rumah terduga pelaku di Jalan Sudirman serta menyisir aliran sungai dan lokasi lainnya yang diduga menjadi tempat pelarian setelah pelaku mengetahui keberadaan polisi.

Seorang pria ditangkap petugas Polres Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, karena bawa sajam dan meresahkan warga.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI