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Bawa Semangat Kapal Phinisi, Wiski Lokal Premium Emerald Glens Resmi Meluncur

Bawa Semangat Kapal Phinisi, Wiski Lokal Premium Emerald Glens Resmi Meluncur
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Emerald Glens meluncurkan sebuah mahakarya produksi lokal yang lahir dari kolaborasi istimewa bersama industri wiski tertua di Irlandia. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Jauh sebelum peta dunia selesai digambar, kapal Phinisi telah membelah samudra. Mereka bergerak didorong oleh satu hal: rasa ingin tahu.

Kapal-kapal ini pulang tidak hanya membawa komoditas, tetapi juga kisah-kisah baru untuk dibagikan di kehangatan ruang keluarga.

Semangat eksplorasi dan keberanian lintas budaya inilah yang memicu lahirnya Emerald Glens, merek wiski modern yang hari ini resmi diperkenalkan di Indonesia.

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Di tengah dinamika pasar domestik yang didominasi karakter rasa internasional—serta narasi heritage klasik benua Eropa—Emerald Glens hadir membawa diskursus baru yang berani.

Produk ini bukanlah komoditas impor, melainkan sebuah mahakarya produksi lokal yang lahir dari kolaborasi istimewa bersama industri wiski tertua di Irlandia.

Kehadiran Emerald Glens menjadi pembuktian bahwa talenta dan fasilitas produksi dalam negeri mampu menghasilkan produk premium yang siap berdiri sejajar di panggung global.

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Sebagai jembatan rasa yang unik, produk ini memadukan presisi dan warisan tradisi craftsmanship tanah Irlandia dengan kehangatan kultur sosiabilitas masyarakat Indonesia. Di era ketika wiski telah bergeser menjadi simbol selebrasi, kehangatan, dan persahabatan, Emerald Glens hadir mengusung filosofi Endless Discoveries.

"Saat meracik Emerald Glens, kami tidak ingin sekadar mengekor atau meniru identitas luar," ujar Eksan, Chief Executive Officer (CEO) Emerald Glens.

Jauh sebelum peta dunia selesai digambar, kapal Phinisi telah membelah samudra. Mereka bergerak didorong oleh satu hal: rasa ingin tahu.

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