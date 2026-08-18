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Bawa Semangat Optimisme, FIFGROUP Dukung Lintangnusa Kibarkan Merah Putih

Bawa Semangat Optimisme, FIFGROUP Dukung Lintangnusa Kibarkan Merah Putih
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PT Federal International Finance (FIFGROUP) melalui perannya sebagai official partner dari Lintangnusa, sebuah perjalanan berkendara bertemakan kemerdekaan, yang mengusung semangat nasionalisme melintasi sejumlah wilayah RI. Foto: dok FIFGroup

jpnn.com, JAKARTA - Ada beragam cara untuk memaknai kemerdekaan bangsa, mulai dari perayaan kemeriahan di sudut-sudut kota, lomba bagi warga dengan berbagai macam hadiah, hiasan-hiasan hingga parade bernuansa kemerdekaan. 

Seperti yang dilakukan oleh PT Federal International Finance (FIFGROUP) melalui perannya sebagai official partner dari Lintangnusa, sebuah perjalanan berkendara bertemakan kemerdekaan, yang mengusung semangat nasionalisme melintasi sejumlah wilayah RI.

Lintangnusa merupakan sebuah kegiatan spesial yang diinisiasi oleh anak muda dari lintas komunitas, yang ingin terus menggaungkan semangat optimisme di setiap bentang Nusantara. 

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Di momen kemerdekaan 2026 kali ini, Lintangnusa tidak hanya melakukan perjalanan biasa, namun turut membawa bendera Merah Putih yang dibagikan di 17 Sekolah Dasar (SD), untuk dikibarkan saat upacara kemerdekaan, serta membagikan buku dan alat tulis bagi para siswa di masing-masing sekolah.

Direktur FIFGROUP Daniel Hartono mengatakan ini merupakan bentuk dukungan perusahaan terhadap kegiatan positif yang membawa semangat optimisme dan memberikan nilai bagi masyarakat.

“Bagi FIFGROUP, kemerdekaan memiliki makna yang lebih luas dari sekadar sebuah perayaan. Kemerdekaan menjadi momentum untuk terus bergerak, menghadirkan optimisme, serta memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” kata Daniel. 

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Dia mengatakan semangat inilah yang kami lihat dalam perjalanan Lintangnusa, yang tidak hanya membawa Merah Putih melintasi ribuan kilometer.

“Tetapi juga menghadirkan semangat belajar dan harapan bagi generasi muda di berbagai daerah,” ujar Daniel.

Ada beragam cara untuk memaknai kemerdekaan bangsa, mulai dari perayaan kemeriahan di sudut-sudut kota, lomba bagi warga dengan berbagai macam hadiah

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