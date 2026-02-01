menu
Bawa Semangat Perjalanan Berarti, Run the Island 2026 Sukses Digelar

Rangkaian Run the Island 2026 sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada Minggu, 1 Februari 2026. Foto: Dok. Mobil"

jpnn.com, NUSA DUA - Rangkaian Run the Island 2026 sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada Minggu, 1 Februari 2026.

Acara tersebut diadakan oleh Mobil™, merek pelumas unggulan yang dipasarkan oleh PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI), bersama M Style, dengan mengusung tema bahwa 'setiap perjalanan berarti'

Run the Island 2026 mengundang ribuan peserta dari komunitas lari dan pecinta olahraga dengan kategori 2.5K, 5K, dan 10K.

Sebagai pembuka rangkaian yang akan hadir di kota-kota lain, Run the Island dirancang untuk merayakan perjalanan personal setiap pelari dan menekankan bahwa setiap
kilometer membawa makna.

Run the Island 2026 dihadirkan dengan semangat bahwa perjalanan tidak hanya diukur dari jaraknya, tetapi dari proses dan ketekunan di sepanjang jalan.

Semangat itu selaras dengan keyakinan Mobil bahwa mobil lebih dari sekadar mobil, namun adalah partner yang memastikan perjalanan dapat terus berlanjut.

Sama seperti pelari yang terus melangkah lebih jauh, Mobil berkomitmen menjaga performa mesin tetap optimal lebih lama.

Rommy Averdy Saat, Market Development General Manager PT EMLI, menyampaikan bahwa event ini merupakan perayaan perjalanan.

Rangkaian Run the Island 2026 sukses digelar di Nusa Dua, Bali pada Minggu, 1 Februari 2026.

