Bawa Senjata Api, Komplotan Curanmor Beraksi di RS Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Komplotan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) membawa senjata api beraksi di area parkir Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur.

Kapolsek Duren Sawit Kompol Sutikno menyatakan pihaknya tengah menyelidiki identitas dan keberadaan para pelaku.

"Untuk kasus ini kami masih melakukan penyelidikan secara maksimal," kata Sutikno, Selasa.

Sutikno menuturkan polisi juga masih mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan para saksi di lokasi kejadian.

Peristiwa ini menambah daftar panjang aksi curanmor bersenjata api di wilayah Duren Sawit.

Sebelumnya, peristiwa serupa juga terjadi di Jalan Pendidikan, Komplek IKIP, Duren Sawit, Jakarta Timur, pada Minggu (22/2) dini hari.

Dalam kejadian itu, pelaku gagal membawa kabur kendaraan setelah aksinya diketahui warga.

Menanggapi kemungkinan keterkaitan antara pelaku dalam kedua kejadian tersebut, Sutikno belum dapat memberikan keterangan lebih rinci.