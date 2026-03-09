Bawa Senjata Api, Perampok Beraksi di Minimarket Palembang

jpnn.com, PALEMBANG - Aksi pencurian dengan kekerasan (curas) menyasar gerai Indomaret di Jalan Soekarno Hatta, kawasan Lubuk Bakung, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Kamis (5/3/2026) malam.

Dua orang pelaku yang diduga membekali diri dengan senjata api menggasak uang tunai sebesar Rp 16 juta.

Kasus itu telah dilaporkan secara resmi dan kini ditangani oleh penyidik Polda Sumatera Selatan dengan nomor laporan polisi LP/B/343/III/2026/SPKT/Polda Sumsel.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, dua pelaku tiba-tiba muncul dari dalam area gudang toko ketika kasir sedang berada di dalam gerai, Kamis 5 Maret 2026 sekitar pukul 22.54 WIB.

Salah satu pelaku kemudian mengeluarkan benda yang diduga senjata api genggam berwarna hitam dan langsung menodongkan kepada kasir berinisial S.R.

Pelaku memerintahkan korban untuk tetap diam dan tidak melakukan perlawanan.

Di bawah ancaman senjata, korban dipaksa membuka area kasir. Para pelaku kemudian mengambil seluruh uang tunai yang ada di laci kasir.

Tidak berhenti di situ, pelaku juga memaksa korban menunjukkan lokasi brankas yang berada di lantai dua.