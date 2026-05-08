Bawa Teknologi Indonesia ke AS, Aether AI Bermitra dengan Crawford Software

jpnn.com, JAKARTA - Aether AI- perusahaan AI asal Indonesia bermitra dengan Crawford Software, sebuah perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Boston, untuk membawa teknologi Indonesia ke Amerika Serikat.

Crawford adalah konsultan ERP dengan pengalaman 25 tahun melayani pasar Amerika Utara.

Kemitraan ini membentuk jalur ekspansi dua arah, memperluas bisnis Aether AI ke pasar Amerika Serikat melalui kehadiran Crawford yang telah mapan, sekaligus memperluas kemampuan konsultasi ERP Crawford Software ke Indonesia melalui tim regional dan infrastruktur Aether AI.

Perusahaan ini memberikan layanan ERP siklus penuh meliputi implementasi, peningkatan, kustomisasi, dan dukungan, didukung oleh metodologi proprietary yang telah disempurnakan selama lebih dari dua puluh tahun.

Konsultan tersertifikasinya melayani klien-klien yang dikenal secara nasional di sektor makanan dan minuman, konsumen, manufaktur industri, dan distribusi.

“Kami sangat antusias dengan kemitraan ini karena ini merupakan kesempatan untuk menunjukkan potensi teknologi Indonesia di pasar Amerika Serikat, sekaligus peluang untuk membawa layanan ERP terkemuka ke Indonesia," ujar Oliver Tedja, CEO Aether AI.

Melalui kemitraan ini, Aether AI memperoleh akses langsung ke pasar Amerika Serikat melalui jaringan distribusi, hubungan klien, dan keahlian regional Crawford Software yang telah mapan.

Crawford menyediakan Aether AI dengan mitra lokal berpengalaman untuk menavigasi siklus pengadaan AS, vertikal industri, dan ekspektasi pembeli enterprise.