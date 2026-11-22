Bawa Teknologi REEV, Chery J6T CSH Perkuat Keluarga J6 Series
jpnn.com, JAKARTA - Chery Indonesia resmi menghadirkan model terbaru dari keluarga J6 Series, yakni Chery J6T CSH, ke pasar otomotif Tanah Air.
SUV berdesain boxy tersebut membawa teknologi elektrifikasi berbeda dibandingkan model J6 dan J6T.
Varian baru itu sepenuhnya mengandalkan teknologi Range-Extended Electric Vehicle (REEV) yang menjadi bagian dari lini Chery Super Hybrid.
Kehadiran J6T CSH menjadi langkah Chery untuk memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
Model itu menggabungkan karakter SUV bergaya petualang dengan teknologi penggerak listrik yang didukung mesin bensin sebagai generator.
Melalui teknologi tersebut, Chery ingin menawarkan pengalaman berkendara elektrik dengan daya jelajah lebih panjang, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi konsumen yang membutuhkan kendaraan untuk berbagai kondisi perjalanan.
Sejak pertama kali diperkenalkan pada ajang GIIAS 2024 lalu, Chery J6 berhasil menarik perhatian konsumen Indonesia.
Kehadiran Chery J6T CSH menjadi langkah perusahaan untuk memperluas pilihan kendaraan elektrifikasi di Indonesia.
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