Bawa Timnas Indonesia Juara, John Herdman Ungkap Cara Merayakan Gelar
jpnn.com - John Herdman akhirnya bisa bernapas lega setelah membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah di FIFA ASEAN Cup 2026.
Pelatih asal Inggris tersebut sukses mengantar Garuda meraih trofi perdana setelah melewati final penuh drama melawan Tailan di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (5/10/2026).
Timnas Indonesia memastikan gelar setelah menang 4-2 melalui adu penalti. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu.
Herdman Pilih Istirahat
Alih-alih langsung memikirkan pesta besar, Herdman ternyata memiliki rencana sederhana setelah pertandingan.
Pelatih 51 tahun itu mengaku sudah kelelahan setelah melewati laga final yang berlangsung panjang dan penuh tekanan.
"Saya capek, (saya ingin) tidur, tidur, tidur," ucapnya sambil tertawa.
Trofi Bersejarah untuk Indonesia
Di balik candaan tersebut, Herdman menyadari betapa besar arti keberhasilan Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026.
Dia memberikan apresiasi khusus kepada suporter yang terus memberikan dukungan hingga penentuan juara melalui adu penalti.
John Herdman akhirnya bisa bernapas lega setelah membawa Timnas Indonesia mengukir sejarah di FIFA ASEAN Cup 2026.
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