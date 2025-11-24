Bawa Visi Kenalkan Budaya Tanah Air Mendunia, Atta Ul Karim Luncurkan Program 'Negeri Kami'

jpnn.com - International Creatives Exchange (ICE) mengumumkan peluncuran program bertajuk "Negeri Kami".

Inisiator International Creatives Exchange (ICE), Atta Ul Karim mengungkapkan program tersebut digagas dengan tujuan utama memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada khalayak luas di penjuru dunia.

Atta menjelaskan program ini semula hadir untuk memfasilitasi rekan-rekannya di penjuru dunia yang memiliki keterbatasan informasi mengenal Indonesia.

Baca Juga: Purbaya Optimistis Pertumbuhan Kredit Perbankan Makin Moncer di 2026

“Kebanyakan dari mereka sudah mengenal Indonesia, tetapi hanya sedikit informasi yang mereka ketahui. Seperti Bali dan budayanya yang kental dengan agama Hindu dan Jakarta dengan budaya betawinya,” kata Atta di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Keterbatasan informasi tersebut membuat Atta menyadari betapa minimnya pemahaman global mengenai keragaman Indonesia.

Atas dasar kesenjangan informasi ini, Atta merasa perlu adanya wadah atau program yang terstruktur untuk mempermudah penyampaian informasi budaya Indonesia ke kancah internasional.

“Mereka tidak akan menyangka Budaya Indonesia sangatlah kaya, lebih dari yang mereka akan bayangkan bahwa di setiap pulau besar saja sudah ada perbedaan yang mencolok, belum lagi di setiap provinsi ada khas daerahnya masing-masing,” tuturnya.

Atta menjelaskan kunci utama dalam program ini yakni kehadiran portal digital yang akan berfungsi sebagai sarana utama pengiriman informasi mengenai kekayaan budaya Nusantara.