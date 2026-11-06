Bawakan 'Nyawa dan Harapan', Raisa Angkat 3 Jari Saat Konser
jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Raisa turut menyerukan simbol tiga jari atau three-finger salute di konser 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya TIM, kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (5/11) malam.
Momen itu terlihat ketika perempuan 36 tahun tersebut membawakan 'Nyawa dan Harapan' yang ada dalam album Handmade.
Adapun saat menampilkan lagu Nyawa dan Harapan, Raisa turut menampilkan video musik dari lagu tersebut yang baru dirilis pada 28 Oktober 2026.
Di pertengahan penampilannya membawakan lagu itu, Raisa mengangkat tangannya dan menunjukkan gesture three-finger salute.
Tak hanya pelantun Kali Kedua itu saja, para penyanyi backing vokal dan pemain band pengiring turut mengacungkan tiga jari ke atas.
Sejumlah penonton pun terlihat ikut mengangkat tiga jari sambil ikut bernyanyi bersama.
Menariknya, Raisa menampilkan sebuah kutipan dari Alanis Obomsawin di akhir penampilannya.
"Ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah ditangkap, dan sungai terakhir telah diracuni, barulah manusia akan menyadari bahwa mereka tidak dapat memakan uang," bunyi kutipan di layar.
Penyanyi Raisa turut menyerukan simbol tiga jari atau three-finger salute di konser 'Handmade Night' di Graha Bakti Budaya TIM, Kamis (5/11) malam.
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