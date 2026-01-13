Bawang Putih Jadi Target Swasembada Pangan pada 2029

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyebut bawang putih masuk peta jalan swasembada nasional pada 2029 mendatang.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam membentuk kemandirian pangan bangsa lewat peningkatan produksi, mengurangi impor, sehingga meningkatkan kesejahteraan petani.

"Bawang putih masuk ke roadmap untuk swasembada hingga 2029 nanti," kata Sudaryono dikutip Selasa (13/1).

Sudaryono juga mengkonfirmasi mengenai pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan Indonesia pernah mencapai swasembada bawang putih pada 1995, namun produksi komoditas tersebut terus menurun sejak 2020.

Menanggapi hal itu, Sudaryono menegaskan bawang putih masuk peta jalan swasembada nasional, sejalan arahan Presiden sehingga Indonesia dapat mengulang keberhasilan pangan strategis itu.

Untuk mewujudkan hal itu, pemerintah menyiapkan strategi komprehensif agar komoditas tersebut kembali diproduksi mandiri oleh petani.

Menurut Sudaryono, kebutuhan bawang putih nasional sebenarnya tidak besar, karena swasembada dapat dicapai dengan hanya penanaman sekitar 100 ribu hektare, asalkan didukung bibit berkualitas dan lokasi tanam sesuai.

Saat ini, pemerintah telah memulai fase awal berupa pembibitan bawang putih, karena keberhasilan swasembada sangat ditentukan ketersediaan benih unggul yang memadai sebelum penanaman dilakukan secara masif.