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Bawaslu Ingatkan Risiko E-Voting, Soroti Pengalaman Jerman

Bawaslu Ingatkan Risiko E-Voting, Soroti Pengalaman Jerman
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Anggota Bawaslu Totok Hariyono soal wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilu Indonesia. Foto: Dokumentasi Humas Bawaslu

jpnn.com, JAKARTA - Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilu Indonesia mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bawaslu mengingatkan penerapan e-voting tidak cukup hanya mempertimbangkan aspek efisiensi dan perkembangan teknologi.

Anggota Bawaslu Totok Hariyono menyoroti pengalaman Jerman yang pernah menerapkan e-voting.

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Menurut dia, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman pada 2009 menyatakan penggunaan mesin pemungutan suara elektronik tertentu tidak memenuhi prinsip transparansi publik dalam pemilu.

"Di Jerman itu e-voting sudah ditinggalkan," kata Totok di Jawa Barat, Kamis (3/9).

Totok menegaskan proses pemilu harus dapat diawasi dan dipahami masyarakat, termasuk mereka yang tidak memiliki keahlian di bidang teknologi informasi.

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"Orang yang enggak ahli IT pun harus bisa mengontrol itu," ujarnya.

Dia mengatakan kondisi tersebut perlu menjadi pertimbangan sebelum Indonesia memutuskan penggunaan e-voting dalam Pemilu.

Wacana penerapan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting dalam Pemilu Indonesia mendapat perhatian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

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