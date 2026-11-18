jpnn.com - JAKARTA – Banyak kalangan menilai Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad punya peran penting dalam menuntaskan banyak permasalahan, termasuk soal honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pengamat politik pemerintahan Bawono Kumoro juga mengakui Dasco mampu memerankan diri sebagai jembatan aspirasi masyarakat, termasuk dari honorer dan PPPK paruh waktu yang menuntut kepastian status kepegawaian.

Karena itu, Bawono menilai Dasco merupakan figur ideal untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Bawono mengatakan Presiden Prabowo kemungkinan akan meminta pandangan dan persetujuan partai-partai koalisi sebelum mengirimkan dua nama cawapres kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

"Partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju pasti akan diminta pandangan serta persetujuan oleh Presiden Prabowo Subianto sebelum mengirimkan dua nama calon itu kepada MPR RI," kata Bawono kepada ANTARA di Jakarta, Selasa.

Menurutnya, seluruh partai koalisi pemerintahan memiliki peluang yang sama untuk mengusulkan kader terbaiknya kepada Presiden Prabowo sebagai calon pengganti Gibran.

Namun, Presiden diperkirakan akan mempertimbangkan kapasitas calon dalam membantu pelaksanaan pemerintahan selama tiga tahun ke depan, terutama untuk memperkuat soliditas kabinet dan mengawasi pelaksanaan program-program unggulan pemerintah.

"Presiden akan menimbang apakah nama calon yang diajukan itu memiliki kapasitas mumpuni dalam membantu Presiden di tiga tahun masa pemerintahan ini ke depan, terutama dalam hal memperkuat soliditas kabinet dan monitoring pelaksanaan program-program unggulan seperti MBG dan Koperasi Desa Merah Putih," ujarnya.