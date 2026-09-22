Bayang-Bayang Tikaman di Belakang: Mengapa Manusia yang Baik Berubah Menjadi Kejam?

jpnn.com, JAKARTA - ?Sejarah peradaban manusia, baik dalam lingkup relasi sosial terkecil, dinamika organisasi, kampus, hingga panggung politik tingkat tinggi, diwarnai oleh sebuah siklus yang berulang secara tragis.

Siklus ini dimulai dengan niat baik, kolaborasi yang penuh harapan, tetapi diakhiri dengan keretakan yang menghancurkan.

Pertanyaan mendasarnya adalah: Jika pada dasarnya setiap manusia memiliki nurani yang baik, tulus, dan ingin saling menolong, mengapa pada akhirnya relasi tersebut bisa berubah menjadi begitu buruk dan penuh kebencian?

?Jawabannya terletak pada satu kata yang sarat rasa sakit: Penghianatan.

?Penghianatan bukanlah sekadar perbedaan pendapat atau kegagalan mencapai target. Penghianatan adalah bentuk pengingkaran terhadap komitmen awal yang telah disepakati bersama. Ketika janji suci dan kepercayaan dilanggar, kekecewaan mendalam dan kesedihan yang tak terkira akan lahir.

Dalam skala yang lebih luas, seperti dalam dinamika kekuasaan politik, perguruan tinggi, maupun organisasi, akumulasi luka ini sering kali bermuara pada satu titik kulminasi: penumbangan kekuasaan akibat penghianatan, dan biasanya sering kali menemukan momentum kelamnya pada periode kedua kekuasaan, di mana syahwat mengumpulkan harta dan melanggengkan pengaruh mencapai puncaknya, yang pada akhirnya memicu gelombang kekuasaan yang tidak menghiraukan komitmem awal suatu perjanjian.

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?Dasar Manusia: Kebaikan, Keikhlasan, dan Naluri Tolong-Menolong

?Secara filosofis dan sosiologis, manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang pro-sosial. Sejak era para filsuf klasik hingga sains modern, terbukti bahwa kooperasi adalah kunci bertahan hidup manusia.