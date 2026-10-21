Bayangkan kalau Tiba-tiba Ribuan PPPK Paruh Waktu Kehilangan Pekerjaan, Oh

jpnn.com - MAKASSAR – Sebanyak 6.472 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mendapatkan perpanjangan kontrak kerja.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu tersebut sebagai wujud perhatian pemkot terhadap nasib dan keberlanjutan pekerjaan mereka.

"Sebagai bentuk perhatian, Pemerintah Kota memperpanjang SK PPPK Paruh Waktu lingkup Pemkot Makassar sebanyak 6.472 orang," jelasnya di Makassar, Selasa (20/10).

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Menurutnya, kebijakan itu tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan status kerja, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar menjaga stabilitas ketenagakerjaan dan mencegah bertambahnya angka pengangguran.

Munafri mengatakan eberlanjutan kerja ribuan PPPK Paruh Waktu memiliki dampak sosial dan ekonomi yang nyata.

Jika ribuan pegawai tersebut kehilangan pekerjaan secara bersamaan, kondisi itu berpotensi menambah beban pengangguran sekaligus mempengaruhi kesejahteraan keluarga mereka.

"Pasti ini mengurangi pengangguran, bayangkan kalau tiba-tiba 6.472 orang langsung kehilangan pekerjaan. Dampaknya besar sekali. Sehingga perpanjangan SK PPPK ini, bentuk perhatian kita," katanya.

Munafri menjelaskan, pegawai yang diusulkan untuk mendapatkan perpanjangan masa perjanjian kerja telah melalui proses penilaian, dengan mempertimbangkan kinerja masing-masing.