Bayar Fidyah di Dompet Dhuafa, Mudah dan Praktis

jpnn.com, JAKARTA - Fidyah wajib dibayarkan oleh seseorang yang meninggalkan ibadah puasa karena adanya udzur syar’i atau keadaan darurat yang dibolehkan agama.

Tak sedikit pula yang masih kebingungan bagaimana tata cara pembayaran fidyah.

Fidyah dibayarkan kepada sejumlah orang fakir dan miskin sesuai dengan jumlah hari puasa yang ditinggalkan.

Baca Juga: Dompet Dhuafa Berkomitmen Jadi Nazir yang Amanah

Cara membayar fidyah pun berbeda-beda, tergantung kepada bentuknya, salah satunya dibayarkan dengan uang tunai.

Masyarakat bisa bayar fidyah dengan uang melalui Dompet Dhuafa.

Selain karena caranya yang mudah dan praktis, membayar fidyah lewat Dompet Dhuafa juga bisa membuatmu lebih tenang. Kenapa?

Baca Juga: Jamkrindo Perluas Akses Pembiayaan Bagi Pelaku UMKM Feasible Namun Belum Bankable

Karena, Dompet Dhuafa akan memastikan fidyahmu tersalur kepada orang-orang yang benar-benar membutuhkan dengan asesmen ketat.

Selain itu, kalian juga akan menerima laporan mengenai ke mana fidyahmu disalurkan, apabila kamu membayarkannya lewat Aplikasi Dompet Dhuafa atau website digital Dompet Dhuafa.