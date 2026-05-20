Bayar Pajak Kendaraan Makin Praktis dengan Promo Cashback DIGI bank bjb

jpnn.com, BANDUNG - Promo dan layanan terbaik terus dihadirkan bank bjb bagi masyarakat. Salah satu program terbaru yang ditawarkan adalah promo cashback untuk pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi DIGI bank bjb.

Program ini berlangsung mulai 11 Mei hingga 30 Juni 2026, dan ditujukan bagi nasabah yang ingin menikmati kemudahan pembayaran pajak kendaraan secara praktis langsung dari genggaman.

Melalui program tersebut, nasabah dapat memperoleh cashback hingga Rp100 ribu untuk transaksi pembayaran pajak kendaraan mobil dan cashback Rp50 ribu untuk pembayaran pajak kendaraan motor.

Program cashback ini berlaku bagi masing-masing 1.000 nasabah pertama yang berhasil melakukan transaksi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor melalui aplikasi DIGI bank bjb sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hadirnya program ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam menghadirkan layanan digital yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan transaksi cepat, mudah, dan efisien.

Melalui aplikasi DIGI bank bjb, proses pembayaran pajak kendaraan kini dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa harus datang langsung ke lokasi pembayaran.

Kemudahan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk makin aktif memanfaatkan layanan digital dalam aktivitas finansial sehari-hari.

Selain memberikan kenyamanan bertransaksi, program cashback ini juga menjadi bentuk apresiasi kepada nasabah loyal yang terus menggunakan layanan digital bank bjb.