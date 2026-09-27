Bayar Utang KDMP Perlu Verifikasi, Sebegini Rincian Koperasi yang Sudah Dibangun

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah memastikan komitmennya untuk melunasi cicilan kredit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, yang telah melewati masa jatuh tempo pada Jumat kemarin.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan alokasi anggaran untuk kewajiban finansial tersebut sudah tersedia secara utuh di dalam APBN.

Kendati tenggat waktu pembayaran telah berlalu, proses pencairan dana ke perbankan diketahui membutuhkan tahapan verifikasi lanjutan.

Langkah tersebut untuk mencocokkan dokumen administratif dengan kondisi riil pengerjaan fisik bangunan di lapangan.

Pemeriksaan menyeluruh tersebut melibatkan koordinasi lintas instansi bersama pemangku kepentingan di daerah guna memastikan ketepatan data.

"Jadi proses ini yang terus berlanjut," ujar Suahasil di kantor Bank Indonesia, baru-baru ini.

Bendahara Negara tersebut menekankan pemerintah pasti akan membayar cicilan kepada Himbara sesuai dengan ketentuan.

"Ini yang dibangun sehingga nanti pembayarannya akan dilangsungkan. Pasti dibayar karena anggarannya sudah ada," katanya menekankan.