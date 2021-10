Bayarankan Bonus MLM Terbesar di Indonesia, AFC Dapat Rekor MURI

jpnn.com, BALI - AFC Indonesia menggelar AFC The Way of Bushido di Bali, Rabu (6/10), untuk melakukan pembayaran bonus Tahunan MLM.

Pembayaran bonus ini mendapatkan Rekor Muri sebagai Perusahaan Penjualan Langsung dengan Pemberian Bonus Terbesar oleh Museum Rekor-Dunia Indonesia.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penjualan Langsung Indonesia (AP2LI) Andrew Susanto mengakui AFC Indonesia merupakan perusahaan yang tertib aturan dan memiliki komitmen terhadap seluruh member.

Selain itu, Andrew mengatakan pembayaran bonus terbesar di Indonesia merupakan bukti nyata AFC memberikan kesempatan usaha mandiri kepada setiap orang untuk bisa mewujudkan impian hidup.

Hal tersebut yang menjadikan industri penjualan langsung ini tetap berkembang pesat meski di masa pandemi.

"Di masa pandemi global ketika banyak industri atau usaha harus menghadapi kenyataan sulit atau bahkan tidak mampu bertahan, AFC indonesia justru memberikan peluang dan reward dengan nilai yang luar biasa kepada para mitra usahanya," katanya.

Dalam kesempatan ini, para member juga dapat menerima tips bisnis dari para pakar terkait arah bisnis masing-masing.

"Dengan demikian, Bushido dapat memberikan motivasi kepada member, baik yang baru masuk maupun yang sudah berada di peringkat-peringkat tertentu," imbuh Direktur Triple E Event Bali Ekky Rezal.