Bayer Foundation dan HIEx Pacu 10 Inovator Indonesia, Ada Misi Besar di Baliknya

jpnn.com - Sepuluh inovator Indonesia bersiap menguji solusi yang mereka kembangkan untuk menjawab persoalan kesehatan masyarakat dan ketahanan iklim. Upaya tersebut memasuki tahap penting melalui Fase Sandbox 90 Hari dalam Program Bayer Foundation dan HIEx.

Program ini mendapat dukungan Bayer Foundation, organisasi filantropi global yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi sosial. Melalui pendampingan serta akses ke jejaring internasional, para peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha sosial yang berkelanjutan dan memberikan dampak lebih luas.

Fase ini dipandu Dr. Biju Jacob selaku Chief Technology Officer HIEx Dr. Peng Zhong selaku Direktur Inovasi Sosial Bayer Foundation, serta Patota Tambunan, Direktur Program HIEx Sandbox.

Selama tiga bulan, para inovator akan menguji solusi mereka secara langsung di tengah masyarakat. Lokasi penerapan mencakup komunitas pesisir yang rentan terhadap banjir hingga fasilitas kesehatan pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan layanan.

Pengujian tersebut bertujuan mengukur efektivitas solusi, memperkuat kolaborasi sektor publik dan swasta, serta menghasilkan data yang dapat menjadi dasar pengembangan lebih lanjut.

“Periode sandbox 90 hari ini adalah jendela krusial untuk menunjukkan bagaimana solusi lokal yang dipimpin perempuan dapat mendorong ketahanan sistemik terhadap kerentanan iklim dan kesehatan,” ujar Patota Tambunan.

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Dia menjelaskan, program tersebut tidak hanya berfokus pada pengembangan gagasan, tetapi juga memastikan inovasi menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Melalui Program Sandbox Bayer Foundation dan HIEx, fokus kami adalah melangkah melampaui kerangka konseptual menuju hasil nyata berbasis data yang melindungi ekosistem yang rapuh dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.(del/jpnn)