Bayer Indonesia Luncurkan FARMRISE, Bantu Petani Akses Informasi dan Pendampingan Digital

jpnn.com, JAKARTA - Di tengah perubahan iklim, dinamika serangan hama dan penyakit tanaman, serta kebutuhan meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan, akses terhadap informasi yang cepat, tepercaya, dan relevan semakin penting bagi petani.

Menjawab kebutuhan tersebut, Bayer Indonesia meluncurkan FARMRISE, platform digital yang membantu petani mengakses informasi, pembelajaran, dan pendampingan dalam budi daya pertaniannya.

FARMRISE diperkenalkan dalam rangkaian Jambore SOBAT Bayer di Malang, Jawa Timur, yang dihadiri sekitar 800 petani dari berbagai daerah di Indonesia.

Peluncuran ini menandai komitmen Bayer Indonesia dalam membangun ekosistem pertanian yang lebih terhubung, sekaligus mendekatkan pengetahuan dan layanan pertanian kepada petani melalui perangkat dan aplikasi digital.

Customer Experience Direct to Farmer Manager Bayer Crop Science Indonesia dan Malaysia Auzan Baiquni mengatakan transformasi digital membuka peluang baru bagi petani untuk memperoleh informasi dan mengambil keputusan secara lebih cepat.

“Petani Indonesia semakin terbuka terhadap pemanfaatan inovasi dan teknologi dalam kegiatan usaha pertaniannya. Agar manfaatnya semakin optimal, petani membutuhkan informasi yang tepercaya, relevan, dan dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan. Melalui FARMRISE, kami ingin memperluas akses terhadap pengetahuan dan pendampingan agar petani dapat mengambil keputusan yang lebih tepat bagi usaha taninya,” katanya.

Berdasarkan Sensus Pertanian 2023 Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 6,18 juta petani milenial berusia 19–39 tahun, atau sekitar 21,93 persen dari jumlah petani nasional.

Besarnya kelompok petani yang makin dekat dengan teknologi menunjukkan potensi pemanfaatan platform digital untuk mendukung pembelajaran dan pengambilan keputusan dalam usaha tani.