Bayer Perluas Edukasi Gizi Kehamilan, Jangkau 6.000 Ibu Hamil di Komunitas Petani

jpnn.com, JAKARTA - Bagi banyak ibu hamil di pedesaan, nasihat medis sering kali terasa jauh dan rumit jika hanya dibaca lewat selebaran.

Ceritanya menjadi berbeda ketika pesan itu datang dari tetangga sendiri atau bidan desa yang sudah akrab menemani keseharian mereka.

Pendekatan akrab inilah yang dibawa Bayer Indonesia saat memperluas program edukasi gizi kehamilan berbasis komunitas.

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Sebanyak 6.000 ibu hamil di komunitas petani di Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi sasaran pendampingan.

Bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah reach52 sebagai pelaksana, kegiatan menyasar enam wilayah, yakni Cianjur, Garut, dan Bogor di Jawa Barat, serta Pemalang, Brebes, dan Magelang di Jawa Tengah.

Sebanyak 32 bidan dan 80 kader kesehatan setempat dilibatkan sebagai ujung tombak di lapangan.

Langkah itu merupakan bagian dari Nutrient Gap Initiative (NGI) yang terintegrasi dengan ekosistem Better Life Farming.

Menjawab Tantangan Gizi dari Rumah ke Rumah