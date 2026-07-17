Bayer Tunjuk Simon Rosof Untuk Tingkatkan Kinerja Perusahaan di Asia Pasifik

jpnn.com, JAKARTA - Salah satu perusahaan farmasi global Bayer melakukan penyegaran kepemimpinan di kawasan Asia Pasifik dengan menunjuk Simon Rosof sebagai Head of Asia Pacific untuk Divisi Pharmaceuticals, efektif mulai 1 Juli 2026.

Penunjukan ini menjadi bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat pertumbuhan bisnis di kawasan yang dinilai menjadi salah satu motor utama industri kesehatan dunia.

Berkantor di Singapura, Rosof juga akan mengemban jabatan sebagai Country Division Head untuk klaster ASEAN, dengan tanggung jawab memimpin strategi bisnis sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan di seluruh Asia Tenggara.

Langkah Bayer tersebut dilakukan di tengah makin besarnya peran Asia Pasifik dalam membentuk masa depan industri kesehatan global. Kawasan ini dihuni lebih dari 2,6 miliar penduduk dan memiliki sejumlah sistem layanan kesehatan yang berkembang paling cepat di dunia.

Chief Operating Officer Bayer Pharmaceuticals Sebastian Guth mengatakan Rosof merupakan sosok yang memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong pertumbuhan bisnis sekaligus membangun organisasi berkinerja tinggi.

"Simon adalah pemimpin yang telah terbukti memiliki rekam jejak kuat dalam mendorong pertumbuhan bisnis, mengembangkan talenta, dan membangun tim berkinerja tinggi. Pengalaman globalnya di bidang komersial serta pemahamannya mengenai pasar layanan kesehatan menjadikannya sosok yang tepat untuk memimpin bisnis Farmasi Bayer di Asia Pasifik," ujar Guth.

Bayer menilai Asia Pasifik kini menjadi salah satu kawasan paling strategis bagi industri farmasi global. Selain memiliki populasi yang besar, negara-negara di kawasan ini juga terus meningkatkan belanja kesehatan dan memperluas akses terhadap layanan medis modern.

Perusahaan melihat perkembangan tersebut sebagai peluang untuk mempercepat adopsi obat-obatan inovatif, memperkuat kolaborasi dengan ekosistem kesehatan, sekaligus meningkatkan kualitas layanan bagi pasien.