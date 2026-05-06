Bayern Munchen vs PSG: Kompany Ambil Jalan Berisiko Demi Final Liga Champions
jpnn.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany membuat keputusan berani saat jumpa Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua semifinal Liga Champions 2025/26.
Menurut jadwal, duel Munchen vs PSG akan berlangsung di Allianz Arena, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB.
Munchen dalam kondisi tertinggal setelah kalah 4-5 pada leg pertama yang berlangsung di Parc Des Princes, Paris.
Duel di Paris berlansung panas sejak peluit kick off dibunyikan. Namun, Munchen harus membayar mahal dengan rapuhnya lini pertahanan yang beberapa kali dieksploitasi PSG.
Meski mendapat sorotan terkait kelemahan di sektor belakang, Kompany tetap percaya pada filosofi permainan timnya.
Dia menilai pendekatan ofensif justru menjadi kekuatan utama Bayern Munchen sepanjang musim ini.
"Menurut saya, apa yang terjadi di Paris sangat logis."
"Kami tidak akan meninggalkan cara membuat kami kuat," ucapnya.
Laga panas Bayern Munchen vs PSG akan menentukan tiket final Liga Champions. Kompany memilih langkah berani
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Jejak Chelsea, Man City, dan PSG Jadi Sinyal, Arsenal Juara Liga Champions?
- Bukayo Saka Ungkap Hal yang Tak Terlihat Fan saat Arsenal Mengalahkan Atletico Madrid
- Liga Champions: Atletico Madrid Tersingkir, Arsenal Hidupkan Memori 20 Tahun Silam
- Liga Champions: Diwarnai 2 Penalti, Atletico Madrid vs Arsenal Remis
- Atletico Madrid vs Arsenal, Arteta Minta Skuadnya Tampilkan Kualitas Maksimal
- Drama 9 Gol di Paris! PSG Hajar Bayern Munchen, tapi Cerita Belum Selesai