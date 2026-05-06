Bayern Munchen vs PSG: Kompany Ambil Jalan Berisiko Demi Final Liga Champions

jpnn.com - Pelatih Bayern Munchen Vincent Kompany membuat keputusan berani saat jumpa Paris Saint-Germain (PSG) pada leg kedua semifinal Liga Champions 2025/26.

Menurut jadwal, duel Munchen vs PSG akan berlangsung di Allianz Arena, Kamis (7/5/2026) dini hari WIB.

Munchen dalam kondisi tertinggal setelah kalah 4-5 pada leg pertama yang berlangsung di Parc Des Princes, Paris.

Duel di Paris berlansung panas sejak peluit kick off dibunyikan. Namun, Munchen harus membayar mahal dengan rapuhnya lini pertahanan yang beberapa kali dieksploitasi PSG.

Meski mendapat sorotan terkait kelemahan di sektor belakang, Kompany tetap percaya pada filosofi permainan timnya.

Dia menilai pendekatan ofensif justru menjadi kekuatan utama Bayern Munchen sepanjang musim ini.

"Menurut saya, apa yang terjadi di Paris sangat logis."

"Kami tidak akan meninggalkan cara membuat kami kuat," ucapnya.