Bayern Munchen vs Real Madrid 4-3: Arbeloa Salahkan Kartu Merah Camavinga?
jpnn.com - Real Madrid gagal melangkah ke semifinal Liga Champions setelah menelan kekalahan dari Bayern Munchen di babak perempat final.
Pada leg kedua yang digelar di Allianz Arena, Kamis (16/4/2026) dini hari WIB, El Real tumbang dengan skor 3-4.
Hasil ini membuat Bayern Munchen unggul agregat 6-4 atas Madrid, setelah pada leg pertama menang 2-1.
Madrid sebenarnya sempat berada di atas angin. Mereka mampu unggul 3-2 di babak pertama, sekaligus menyamakan agregat menjadi 4-4.
Namun, situasi berubah drastis pada menit akhir pertandingan.
Eduardo Camavinga yang masuk sebagai pemain pengganti harus meninggalkan lapangan lebih cepat seusai menerima kartu merah pada menit ke-86.
Bermain dengan 10 orang membuat Madrid kehilangan kendali permainan.
Munchen langsung memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dengan mencetak dua gol melalui Luis Diaz dan Michael Olise, memastikan kemenangan 4-3.
Kekalahan dramatis Real Madrid dari Bayern Munchen memicu reaksi Alvaro Arbeloa. Salahkan kartu merah Camavinga?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bayern Munchen vs Real Madrid: Dejavu Pahit Kylian Mbappe
- Arsenal vs Sporting 0-0, The Gunners Melaju ke Semifinal Liga Champions
- Jadwal Semifinal Liga Champions: Arsenal Tantang Atletico, PSG Hadapi Munchen
- Link Live Streaming Arsenal vs Sporting CP, Semua Bisa Berbalik dalam Sekejap
- Link Live Streaming Bayern Munchen vs Real Madrid, Siapa Hancur di Allianz Arena?
- UCL 2026: Fajar dan Nikolaus Yakin Real Madrid Bisa Comeback Lawan Bayern Munchen