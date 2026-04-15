Bayern vs Madrid di Liga Champions: Los Blancos tak Butuh Keajaiban untuk Membalikkan Keadaan

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa, (Antara/X/FabrizioRomano)

jpnn.com - JAKARTA - Leg kedua perempat final Liga Champions antara Bayern Muenchen vs Real Madrid akan digelar di Allianz Arena, Kamis. Los Blancos datang dengan defisit agregat setelah kalah 1-2 pada leg pertama di Santiago Bernabeu.

Pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengatakan timnya akan tampil dengan penuh kebanggaan dan identitas klub, sekaligus menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim terbaik di Eropa.

Menurut dia, timnya tidak membutuhkan keajaiban untuk membalikkan keadaan saat menghadapi Bayern Muenchen pada leg kedua perempat final Liga Champions.

“Saya tidak berpikir kami perlu melakukan keajaiban. Bila kami menang di leg pertama, itu juga tidak akan mengejutkan. Kiper mereka (Manuel Neuer) menjadi pemain terbaik, yang menunjukkan peluang yang kami miliki. Siapa pun yang mengenal Real Madrid tidak akan menganggap kemenangan di sini sebagai keajaiban,” ujar Arbeloa dalam laman Real Madrid pada Rabu.

Meski sempat tertekan sepanjang leg pertama, Real Madrid hampir menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir.

Arbeloa menilai hal itu menjadi bukti  timnya tetap memiliki peluang besar untuk membalikkan keadaan, terlebih dengan kepercayaan diri tinggi yang dimiliki para pemainnya.

Dia juga menekankan bahwa Madrid memiliki sejarah dan mentalitas kuat di kompetisi ini.

Dengan koleksi 15 gelar Liga Champions, Arbeloa percaya timnya adalah salah satu yang paling siap menghadapi tekanan di laga besar seperti ini, termasuk saat bermain di kandang lawan.

BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

