Bayi Baru Dilahirkan Dibuang Dekat Tempat Sampah Cipayung Jaktim

jpnn.com, JAKARTA - Warga Jalan Kramat Oyar RT 06/04, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur, digegerkan dengan penemuan bayi yang masih hidup di sekitar area pembuangan sampah di wilayah itu, pada Minggu pagi (16/11).

"Saya kurang paham (baru lahir atau sudah beberapa hari), tapi masih hidup bayinya ketika kami temukan di dalam goodie bag (tas bingkisan) ," kata Ketua RT 06 Kelurahan Setu, Salam saat dikonfirmasi.

Bayi tersebut masih hidup dan terbungkus oleh selimut dan masih ada tali pusat yang menempel di perutnya.

Salam menjelaskan pagi itu dirinya bersama warga dan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) sedang menggelar aksi kebersihan.

Lalu warga dan petugas PPSU sempat mendengar tangisan bayi dari dalam goodie bag. Saat dilihat isinya bayi, warga pun langsung memindahkannya ke tempat aman.

Lokasi pembuangan bayi tersebut berada di jurang Kali Sunter dan membuat bayi rawan terjatuh.

"Ketika dibuka ternyata benar, itu adalah bayi perempuan di dalamnya," ujar Salam.

Setelah bayi dinyatakan masih hidup, warga langsung membawanya ke Puskesmas Kecamatan Cipayung.