menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Bayi di Tasikmalaya Diculik, Ibunya Diperas, Pelaku Ternyata

Bayi di Tasikmalaya Diculik, Ibunya Diperas, Pelaku Ternyata

Bayi di Tasikmalaya Diculik, Ibunya Diperas, Pelaku Ternyata
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Kepolisian menunjukkan barang bukti kasus penculikan bayi saat jumpa pers di Markas Polres Tasikmalaya, Jawa Barat, Senin (9/2/2026). (ANTARA/HO-Polres Tasikmalaya)

jpnn.com - Personel Polres Tasikmalaya mengungkap motif pelaku penculikan bayi berusia dua bulan di daerah itu.

Menurut polisi, pelaku menculik bayi dengan tujuan memanfaatkan ibunya dalam berbagai hal, di antaranya memenuhi kebutuhan materi pelaku.

"Diduga kuat tujuan tersangka menculik bayi tersebut adalah agar tersangka tetap bisa memanfaatkan ibu bayi atau dalam hal apa pun termasuk materi," kata Plt Kasat Reskrim Polres Tasikmalaya Ipda Agus Yusup Suryana, Senin (9/2/2026).

Baca Juga:

Polres Tasikmalaya sudah menetapkan tersangka kasus penculikan itu, yakni pria berinisial WD (38), warga Kabupaten Cianjur.

Pelaku menculik bayi berusia dua bulan dengan cara merebut dari ibu di bayi di area Masjid Agung Singaparna, Tasikmalaya, Jumat (6/2).

Ibu si bayi, warga Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya, selama ini selalu menjadi korban pemerasan seperti dimintai sejumlah uang oleh tersangka, sampai akhirnya WD menculik bayi untuk dijadikan alat pemerasan.

Baca Juga:

"Selain ingin memiliki korban, juga ingin memanfaatkan harta atau uang yang dimiliki korban," ungkap Agus.

Dia mengungkapkan, tersangka membawa kabur bayi ke luar kota daerah Kabupaten Cianjur dengan cara merebut dari ibunya.

Penyidik Polres Tasikmalaya mengungkap motif penculikan bayi berusia dua bulan di daerah itu. Pelakunya ternyata.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI