Bayi Dibuang di Area Persawahan Kediri

Kepolisian mengevakuasi bayi yang baru ditemukan tergeletak di tepi jalan area persawahan di Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Kamis (28/5/2026). ANTARA/HO-Polres Kediri

jpnn.com, KEDIRI - Warga menemukan bayi yang diletakkan di tepi jalan area persawahan Desa Tugurejo, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Bayi itu awalnya ditemukan warga bernama Mujianto (54), asal Desa Karangrejo, Kecamatan Ngasem.

Mujianto saat itu sedang mencari sisa jagung di area sawah dan mendengar ada suara tangisan bayi di lokasi itu.

"Pelapor ini mendengar suara tangisan bayi saat berada di area persawahan dan setelah dicek ditemukan bayi perempuan dalam kondisi hidup," kata Kasatreskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter, Kamis.

Menurut dia, bayi tersebut diduga baru dilahirkan karena di tubuh bayi yang dibungkus dengan sarung bantal berwarna hitam dengan motif garis putih itu juga masih menempel tali pusar.

Temuan bayi itu juga diketahui viral di media sosial. Warga mengabadikan temuan bayi malang tersebut dengan kamera telepon seluler milik mereka dan mengunggahnya di media sosial.

Joshua mengatakan kini bayi perempuan tersebut sudah mendapatkan perawatan tim medis dari rumah sakit.

Kondisi bayi dalam proses pengawasan dan pemulihan tim medis di ruang rumah sakit tersebut.

