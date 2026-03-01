Bayi Diduga Dibuang di Sungai Cisokan Cianjur

jpnn.com, CIANJUR - Mayat bayi laki-laki tanpa tali ari-ari ditemukan dalam kondisi mengenaskan di Sungai Cisokan, Kecamatan Campaka Mulya, Cianjur, Jawa Barat, Sabtu.

Temuan itu pertama kali oleh warga yang sedang memancing.

Kanit Reskrim Polsek Campaka Bripka Angga mengatakan mereka langsung menuju ke lokasi setelah mendapat laporan warga dan saksi mata yang pertama kali menemukan jasad bayi yang diperkirakan baru berusia empat hari itu.

Petugas langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan saksi-saksi guna mengungkap pelaku pembuangan bayi di aliran sungai tersebut, selanjutnya jasad bayi di bawa ke puskesmas setempat guna pemeriksaan sebelum dimakamkan.

"Kami mendapat laporan dari tiga orang saksi yang mendapati jasad bayi mengambang di aliran Sungai Cisokan saat memancing, mereka curiga dengan bau busuk dari jasad bayi yang mulai digerogoti belatung," katanya saat dihubungi, Sabtu.

Mendapati hal tersebut, saksi Edi Junaedi sempat memastikan asal bau busuk yang menyengat hidung dengan mencari sumber bau yang ternyata jasad bayi yang tertutup daun kering di tengah sungai dalam kondisi sudah digerogoti belatung.

Selanjutnya saksi melaporkan pada dua orang rekannya.

Para saksi akhirnya melapor pada aparat setempat dan dilanjutkan melapor ke petugas di Polsek Campaka.