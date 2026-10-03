Bayi Ditemukan di Musala Muratara, 2 Orang Diamankan Polisi
jpnn.com - Polisi mengamankan dua orang berinisial SS (45) dan DM (22) terkait dugaan penelantaran bayi laki-laki yang ditemukan di sebuah Musala kawasan Simpang 9, Kecamatan Nibung, Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara).
Keduanya diamankan personel gabungan Satreskrim Polsek Nibung bersama Satres PPA & PPO Polres Muratara, Kamis (1/10/2026).
Setelah diamankan, SS dan DM dibawa ke Satres PPA & PPO Polres Muratara untuk menjalani pemeriksaan.
Kasus tersebut terungkap setelah warga menemukan bayi laki-laki di musala. Temuan
itu kemudian dilaporkan kepada perangkat desa setempat dan diteruskan ke Polsek Nibung.
Informasi penemuan bayi tersebut juga beredar di media sosial. Polisi kemudian melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi orang tua bayi serta pihak yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.
Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama menerangkan bahwa dari hasil penyelidikan petugas mengamankan dua pelaku, yakni SS dan DM untuk dimintai keterangan.
"Petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut," terang Rendy, Sabtu (3/10/2026).
Dua orang yang diduga membuang bayi laki-laki di Musala Musi Rawas Utara (Muratara) ditangkap polisi dari Satreskrim Polsek Nibung, Polres Muratara.
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