jpnn.com - Pihak Mandaya Royal Hospital Puri menyampaikan penjelasan resmi terkait somasi dan pemberitaan mengenai pelayanan medis terhadap Bayi Maher Aqsa Fadhilah yang meninggal dunia tak selama setelah proses kelahiran.

Pihak RS Mandaya mengeklaim bahwa seluruh tindakan medis yang diberikan kepada Bayi Maher telah terdokumentasi dalam rekam medis dan siap ditelaah melalui mekanisme pemeriksaan yang objektif, profesional, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Bayi Maher lahir di Mandaya Royal Hospital Puri, Kota Tangerang pada 23 September 2026 pukul 22.32 WIB. Setelah kelahiran, bayi mendapatkan penanganan intensif di ruang NICU selama kurang lebih 14 jam sebelum akhirnya dirujuk ke rumah sakit lain pada 24 September 2026 sekitar pukul 12.30 WIB.

"Mandaya kembali menyampaikan belasungkawa yang mendalam atas wafatnya Bayi Maher. Rumah sakit memahami bahwa kehilangan seorang anak merupakan duka yang sangat berat bagi kedua orang tua dan keluarga," kata Kuasa Hukum Mandaya Royal Hospital Puri dan Para Dokter M. Luthfie Hakim & Partners, dalam siaran pers, Senin (23/11/2026).

Dia menjelaskan bahwa sejak awal, RS Mandaya berupaya mengutamakan komunikasi langsung dengan keluarga serta memberikan penjelasan melalui jalur yang semestinya. Rumah sakit juga telah mengadakan pertemuan dengan keluarga pada 21 Oktober 2026 dan menyampaikan tanggapan tertulis pada 4 November 2026.

"Namun, seiring berkembangnya pemberitaan dan munculnya sejumlah tuduhan di ruang publik, Mandaya merasa perlu menyampaikan penjelasan secara terbuka agar masyarakat mendapatkan informasi yang berimbang," tutur Luthfie.

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Dalam penjelasannya, Luthfie menerangkan bahwa RS Mandaya telah menjawab somasi secara resmi dan tepat waktu. Somasi tertanggal 11 November 2026 telah dijawab secara resmi oleh kuasa hukum Mandaya, M. Luthfie Hakim & Partners, yang mewakili rumah sakit dan dokter yang menangani Bayi Maher.

Disebutkan bahwa surat jawaban somasi tersebut telah diterima oleh Haris Azhar Law Office pada Kamis, 19 November 2026, masih dalam tenggat waktu yang ditentukan. Penerimaan surat tersebut dilengkapi dengan tanda terima yang dapat ditunjukkan.