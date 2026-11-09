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Bayi Tewas Dianiaya, Polisi Tunggu Hasil Forensik

Bayi Tewas Dianiaya, Polisi Tunggu Hasil Forensik
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Polsek Kebayoran Lama mengecek lokasi jasad bayi korban telah dikuburkan di kawasan semak-semak di sekitar Jalan Taman Bendungan Jatiluhur 5, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Minggu (1/11/2026). ANTARA/HO-Polsek Kebayoran Lama

jpnn.com, JAKARTA - Balita berusia 20 bulan tewas dianiaya pasangan suami istri siri, Alfian Rudiansyah (22) dan Jumsah (19) di dekat Stasiun Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Seala Syah Alam mengatakan menunggu hasil forensik.

"Masih didalami melalui uji klinis oleh psikolog forensik," katanya di Jakarta, Senin.

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Meski demikian, polisi masih mendalami sejak kapan dugaan penganiayaan tersebut berlangsung, termasuk kemungkinan adanya kekerasan yang dialami kakak korban, CA.

Seala mengatakan pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan klinis oleh psikolog forensik. 

"Berdasarkan pengakuan dan adanya luka benda tumpul pada korban," kata dia.

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Terkait perkembangan penanganan perkara, Seala menyebut penyidik masih melengkapi proses penyidikan sambil menunggu hasil pemeriksaan dokter forensik.

"Masih proses sambil menunggu hasil pasti dokter forensik," tutur eks Kapolsek Pesanggrahan tersebut.

Balita berusia 20 bulan tewas dianiaya pasangan suami istri siri, Alfian Rudiansyah (22) dan Jumsah (19).

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