Bazar Buku Internasional Hadir di Palembang, Catat Tanggalnya

jpnn.com - PALEMBANG - Bazar Buku Internasional Big Bad Wolf (BBW) Books akan segera hadir untuk pertama kalinya di Kota Palembang, Sumatera Selatan.

BBW Palembang 2025 akan berlangsung di Jakabaring Sport City (Main Dining Hall) mulai 18 hingga 28 September 2025 pukul 09.00-22.00 WIB setiap hari dengan akses masuk gratis.

Dalam bazar tersebut, lebih dari 1 juta buku baru akan dihadirkan dan tentunya dengan diskon hingga 90 persen.

Pendiri BBW Books Andrew Yap mengatakan BBW merupakan gerakan global yang hadir di lebih dari 50 kota pada 17 negara.

"Kami sangat bangga membawa BBW pertama kali ke Palembang. Palembang adalah kota yang penuh sejarah dan semangat juang,” katanya, Selasa (16/9).

“Kami percaya kehadiran BBW di sini akan membuka lebih banyak akses terhadap buku berkualitas, menginspirasi anak-anak muda, keluarga, dan masyarakat luas untuk menjadikan membaca sebagai bagian penting dari kehidupan sehari-hari," tambahnya.

Sebagai kota dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya, Palembang menjadi lokasi ideal untuk pemberhentian berikutnya merayakan gerakan membaca.

“Dengan semangat gerakan global "Ubah Dunia, Satu Buku Setiap Waktu”, BBW Palembang 2025 hadir untuk mendukung masyarakat Sumatera Selatan agar makin dekat dengan buku, sebagai teman belajar, yang menjadikan buku sebagai teman belajar, sumber inspirasi, motivasi, imajinasi dan bekal generasi emas," kata Andrew.