Baznas Bangun Meunasah Darurat di Pidie Jaya Pascabanjir
jpnn.com, ACEH - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) membangun kembali meunasah yang rusak akibat banjir dan longsor di Gampong Manyang Cut, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, Aceh.
Langkah ini dilakukan untuk memulihkan aktivitas ibadah dan sosial masyarakat yang terdampak bencana.
Pimpinan Baznas Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Saidah Sakwan, mengatakan pembangunan meunasah darurat bertujuan memastikan warga tetap memiliki ruang ibadah dan kegiatan keagamaan di tengah proses pemulihan pascabencana.
“Meunasah memiliki peran penting bagi masyarakat Aceh. Karena itu, kami berupaya menghadirkan kembali fungsinya melalui pembangunan meunasah darurat,” ujar Saidah dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (28/1).
Dia menjelaskan, pembangunan tersebut merupakan bagian dari respons cepat Baznas dalam membantu masyarakat, tidak hanya dari sisi kebutuhan fisik, tetapi juga kebutuhan spiritual dan sosial.
Menurut Saidah, pembangunan meunasah dilakukan bekerja sama dengan Baznas daerah serta melibatkan masyarakat setempat agar prosesnya berjalan cepat dan sesuai kebutuhan warga.
Dia menambahkan, keterlibatan warga juga bertujuan menumbuhkan rasa memiliki serta memperkuat semangat gotong royong dalam proses pemulihan pascabencana.
Baznas, lanjut Saidah, akan terus memantau perkembangan kondisi masyarakat terdampak serta menyiapkan program lanjutan untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah tersebut.
Baznas membangun meunasah darurat di Pidie Jaya untuk memulihkan aktivitas ibadah warga pascabencana.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Tim BTB Bergerak Cepat Tangani Longsor di Bandung Barat
- Tim BTB Pastikan Kebutuhan Pangan Korban Banjir Karawang Terpenuhi
- 912 Warga Tapanuli Tengah Harus Hidup di Tenda Pengungsi Pascabencana
- Tim BTB Bergerak Cepat Evakuasi Korban Banjir di Tangerang dan Karawang
- DPR Dorong Penguatan Regulasi Zakat sebagai Pengurang Pajak
- BAZNAS Salurkan 1.500 Paket Bantuan KSrelief di Jawa Tengah