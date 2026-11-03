Baznas Bazis DKI Hadirkan Layanan Kesehatan Bersama untuk Warga Terdampak Karhutla

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas Bazis) DKI Jakarta menghadirkan layanan kesehatan gratis di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

Layanan yang dihadirkan, yakni bantuan oksigen dan juga layanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak paparan asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Ketua Baznas Bazis DKI Jakarta Akhmad H. Abubakar mengatakan kehadiran Layanan Kesehatan merupakan bentuk kepedulian Baznas Bazis DKI Jakarta terhadap kesehatan masyarakat, khususnya mereka yang terdampak paparan asap.

“Baznas Bazis berupaya hadir di tengah masyarakat melalui berbagai program yang menjawab kebutuhan mereka. Layanan Kesehatan ini menjadi salah satu bentuk kepedulian kami untuk membantu masyarakat yang terdampak asap agar mendapatkan layanan yang dibutuhkan,” ujar Abubakar dalam keterangannya, Senin (2/11).

Abubakar menjelaskan layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Baznas menangani dampak karhutla yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi.

Hingga 31 Oktober 2026, Baznas telah melakukan pemadaman di 12 titik serta menyalurkan berbagai bantuan bagi masyarakat dan petugas terdampak.

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“Dalam situasi karhutla, kebutuhan masyarakat tidak berhenti pada penanganan kebakaran. Dampak asap juga perlu menjadi perhatian, sehingga bantuan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar harus berjalan beriringan dengan upaya pemadaman,” kata dia.

Dalam penanganan tersebut, Baznas ( Bazis) mengerahkan 51 personel Tim Baznas Tanggap Bencana (BTB), didukung satu mobil rescue, tujuh mobil operasional, dan dua sepeda motor.