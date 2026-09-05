Baznas Bazis DKI Sediakan 10.000 Porsi Makanan Siap Santap untuk Korban Gempa NTT

jpnn.com - JAKARTA - Baznas Bazis DKI Jakarta memberikan bantuan untuk korban bencana gempa bumi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Melalui program Dapur Kemanusiaan, Baznas Bazis DKI Jakarta bersama King Abdi dan Chef Nusantara menyiapkan sebanyak 10.000 porsi makanan siap santap bagi masyarakat terdampak.

Rangkaian aksi kemanusiaan tersebut dilaksanakan pada 2–3 September 2026 dan dipusatkan di dua wilayah terdampak, yakni Kelurahan Pota, Kecamatan Sambi Rampas, serta Posko Golocconggo, Kelurahan Ruis, Kecamatan Reok, Nusa Tenggara Timur.

Selain pemenuhan kebutuhan pangan, Baznas Bazis DKI Jakarta juga menghadirkan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak.

Layanan kesehatan tersebut dilaksanakan bersama dr. Ardi Santoso sebagai upaya membantu masyarakat mendapatkan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan di tengah kondisi pascabencana.

Pimpinan Baznas Bazis DKI Jakarta IV Benyamin mengatakan, dalam situasi bencana, kebutuhan masyarakat tidak hanya makanan, tetapi juga air bersih, pelayanan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

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“Untuk itu, respons yang kami lakukan di Nusa Tenggara Timur diupayakan menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung dan menyeluruh,” ujar Benyamin.

Baznas Bazis DKI Jakarta turut menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak gempa.