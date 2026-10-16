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Baznas Beri Penghargaan Kemanusiaan kepada Lima Jurnalis Hilang di Krakatau

Baznas Beri Penghargaan Kemanusiaan kepada Lima Jurnalis Hilang di Krakatau
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Baznas memberikan Penghargaan Wartawan Kemanusiaan kepada lima jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memberikan Penghargaan Wartawan Kemanusiaan kepada lima jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau.

Penghargaan tersebut diserahkan dalam agenda penutupan Rapat Koordinasi Nasional Baznas 2026 pada Kamis (15/10/2026), sekaligus disertai bantuan pendidikan bagi keluarga mereka.

Lima jurnalis penerima penghargaan tersebut adalah pewarta foto LKBN ANTARA Muhammad Bagus Khoirunnas, pewarta Merdeka.com Ari Basuki, jurnalis iNews Yudistiro Pranoto, jurnalis Anadolu Firdaus Wajidi, dan pewarta lepas Donal Husni.

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Penghargaan diterima secara simbolis oleh perwakilan keluarga masing-masing jurnalis.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid mengatakan, penghargaan dan bantuan pendidikan tersebut merupakan bentuk penghormatan atas dedikasi para jurnalis yang turut mendukung syiar zakat.

Baznas berharap bantuan itu dapat meringankan beban keluarga sekaligus menjadi dukungan moral di tengah situasi yang mereka hadapi.

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“Penghargaan dan bantuan ini merupakan bentuk penghormatan Baznas atas jasa dan dedikasi luar biasa para jurnalis yang senantiasa mendukung syiar zakat,” ujar Sodik.

Penyerahan penghargaan berlangsung dalam suasana haru saat keluarga para jurnalis menerima apresiasi tersebut.

Baznas memberikan Penghargaan Wartawan Kemanusiaan kepada lima jurnalis yang hilang saat meliput Gunung Anak Krakatau.

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