jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) meraih tiga penghargaan dengan predikat Very Good dalam ajang apresiasi yang diselenggarakan Majalah SWA bersama Business Digest di Jakarta, Selasa (17/11).

Penghargaan tersebut diberikan atas pencapaian lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan, pemasaran digital, dan kepuasan masyarakat.

Tiga penghargaan yang diraih Baznas meliputi Indonesia Customer Service Champion (ICSC) 2026, Indonesia Digital Marketing Champion (IDMC) 2026, serta Indonesia Best Customer Satisfaction Award (IBCSA) 2026.

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Pada kategori terakhir, Baznas memperoleh apresiasi sebagai lembaga zakat, infak, dan sedekah (ZIS) dengan tingkat kepuasan publik yang tinggi.

Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Divisi Layanan Muzaki Korporasi Baznas RI Hafiza Elvira Nofitariani, Kepala Divisi Digital Baznas RI Fahrudin, serta perwakilan Divisi Layanan Muzaki Baznas RI Faya Rizti Khoiriyah.

Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid, mengatakan tiga penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya lembaga dalam mengembangkan tata kelola pelayanan publik yang profesional dan modern.

Capaian itu juga mencerminkan komitmen Baznas dalam menjaga kepercayaan masyarakat, khususnya muzaki dan mustahik.

"Penghargaan ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Baznas dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga kepuasan publik sehingga kepercayaan muzaki serta mustahik terus menguat," ujar Sodik.