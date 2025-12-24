BAZNAS dan Bakom RI Perkuat Komunikasi Pemulihan Bencana di Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengoptimalkan komunikasi publik yang berdampak dalam upaya pemulihan penyintas bencana di wilayah Sumatra yang mencapai lebih dari 74 ribu jiwa.

Sekretaris Utama BAZNAS RI, Subhan Cholid, Lc, MA, mengatakan penguatan komunikasi dilakukan agar kehadiran negara dirasakan secara nyata oleh masyarakat terdampak, tidak hanya melalui bantuan fisik, tetapi juga empati dan pendampingan berkelanjutan.

Hal tersebut disampaikannya usai menghadiri Rapat Koordinasi Penguatan Komunikasi Pemulihan Dampak Bencana Sumatra di kantor Bakom RI, Jakarta.

“Bersama Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, BAZNAS mengoptimalkan komunikasi berdampak dengan mengutamakan laporan dan data berbasis aksi kemanusiaan di lapangan yang dilakukan oleh tim dan relawan yang dikoordinasikan BAZNAS Tanggap Bencana,” ujar Subhan.

Menurut Subhan, media membutuhkan data yang akurat, aktual, dan berbasis lapangan untuk menunjukkan bahwa pemerintah hadir melayani masyarakat di wilayah bencana.

Dia menegaskan pendekatan komunikasi juga mengedepankan testimoni penyintas dan aspirasi masyarakat terdampak.

Hingga 18 Desember 2025, BAZNAS telah menyalurkan bantuan kepada 74.287 penerima manfaat di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Bantuan tersebut meliputi layanan darurat pangan, kesehatan, air bersih, logistik keluarga, hingga dukungan psikososial.